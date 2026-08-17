Reprodução/Internet Morte de Silvio Santos completa dois anos nesta segunda-feira

A morte de Silvio Santos (1930-2024) completa dois anos nesta segunda-feira (17). Fundador do SBT e um dos principais empresários de comunicação do país, o apresentador morreu aos 93 anos em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). Desde então, suas filhas assumiram diferentes posições nos negócios e na televisão, em uma reorganização que manteve a família Abravanel diretamente ligada à administração da empresa fundada pelo comunicador.

construiu uma carreira de mais de seis décadas e esteve ligado a atrações que atravessaram diferentes períodos da televisão brasileira. No SBT, comandou programas como Programa Silvio Santos, Topa Tudo por Dinheiro e Show do Milhão. O empresário também fundou a rede de televisão em 19 de agosto de 1981. Nos últimos anos de vida, porém, já havia reduzido gradualmente sua participação nas atividades da emissora paulista.

A morte do apresentador provocou manifestações de emissoras brasileiras, artistas e veículos da imprensa internacional. Um ano depois, suas filhas encontraram uma carta deixada pelo empresário. Intitulado Os Segredos do Êxito, o documento reunia reflexões de Silvio Santos sobre trabalho, fé e liderança. Cópias do texto foram posteriormente entregues aos funcionários do SBT, preservando orientações e pensamentos registrados pelo comunicador antes de sua morte em agosto de 2024.

Herdeiras assumem comando dos negócios

A reorganização também chegou à programação. Patricia Abravanel assumiu de forma fixa o comando do Programa Silvio Santos, atração historicamente associada ao pai. Rebeca Abravanel ficou responsável pelo Roda a Roda, outro formato conduzido durante anos pelo empresário. Silvia Abravanel, por sua vez, permaneceu à frente do Sábado Animado até julho de 2026, quando deixou o infantil e encerrou sua participação como apresentadora regular da atração exibida pela emissora.

Após a saída de Silvia, os atores mirins Wallentina Bomfim e Theo Radicchi assumiram a apresentação do Sábado Animado. Dessa forma, a grade manteve Patricia e Rebeca em atrações diretamente relacionadas à história televisiva de Silvio Santos. As mudanças ocorreram em paralelo à reorganização administrativa do grupo, que colocou outras duas filhas do empresário em posições de comando nos negócios deixados pelo fundador do SBT depois de sua morte.

Renata Abravanel, filha mais nova de Silvio Santos, assumiu a presidência do Conselho do Grupo Silvio Santos após a morte do pai. Daniela Beyruti, outra herdeira do apresentador, ocupa a presidência do SBT desde novembro de 2024.

