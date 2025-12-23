Reprodução Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

O ano de 2025 contou com separações que pegaram o público de surpresa. Boatos de briga, encerramentos conturbados e términos inesperados geraram grande repercussão. Nesta semana, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira geraram alvoroço ao anunciar o rompimento.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciaram.





"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", acrescentaram.

Além deles, outros famosos surpreenderam o público; relembre:

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Reprodução Instagram @Virginia Virginia e Zé Felipe

Em maio deste ano, Virginia e Zé Felipe causaram ao tornarem público o fim do relacionamento. Ao longo de cinco anos juntos, entre o período de namoro e o casamento, construíram uma família e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", contaram na época.

"Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente", ressaltaram.





Ivete Sangalo e Daniel Cady

Reprodução/Instagram/@danielcady Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete e Daniel se encontraram pela primeira vez na Baía de Todos-os-Santos, quando a artista buscava apoio profissional para sua rotina. Na época, ela o contratou como nutricionista, responsável por organizar sua alimentação, e chegou a comentar posteriormente que evitou se envolver sentimentalmente por conta da relação profissional entre os dois.

Com o tempo, a convivência aproximou o casal, que decidiu assumir o relacionamento em 2009. Ainda naquele ano, nasceu Marcelo, o primeiro filho dos dois. Juntos por quase duas décadas, Ivete e Daniel mantiveram o casamento por 17 anos, até anunciarem o término da união em 2026.

Eles, que ainda são pais de Marina e Helena, divulgaram o rompimento em novembro deste ano.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", iniciava a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", completava.

Ao final, a artista e o nutricionista solicitaram respeito à intimidade de ambos para atravessar esse momento de separação. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", conclui a nota.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

A ex-competidora do "Dança dos Famosos" revelou que a relação de amizade seria mantida mesmo após o rompimento, anunciado em janeiro. Juntos, eles são pais da pequena Pilar.

"Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", salientou.

Reprodução: Instagram Fe Paes Leme, Pilar e Victor Sampaio

Segundo ela à época, o relacionamento amoroso abriu espaço para uma nova dinâmica na qual ambos se viam só como amigos. "Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero para mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom para mim não basta, eu preciso do melhor para minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem para mim e nem para ela", defendeu.

"Eu acredito que gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente", observou.

Katy Perry e Orlando Bloom

Reprodução Instagram @katyperry Katy Perry e Orlando Bloom

Após meses de rumores, em julho deste ano, Katy Perry e Orlando Bloom anunciaram o rompimento. A cantora e o ator britânico, contudo, afirmaram que seguiriam próximos em prol do bem-estar de Daisy, filha de quatro anos deles. O ex-casal ficou junto por quase dez anos.

Reprodução Instagram - 4.7.2025 Katy Perry e Orlando Bloom

"Eles continuarão a ser vistos juntos como uma família, pois sua prioridade compartilhada é, e sempre será, criar sua filha com amor, estabilidade e respeito mútuo", dizia o comunicado de um representante à imprensa.

João Guilherme e Bruna Marquezine

Reprodução/ Instagram @esquirebrasil e @s2sirius João Guilherme e Bruna Marquezine

Em agosto de 2024, depois de um período marcado por especulações sobre um envolvimento amoroso, Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram publicamente o relacionamento.

Durante o tempo em que estiveram juntos, o casal apareceu em vários eventos ligados ao universo artístico e realizou viagens pelo país e também para fora dele.

Entretanto, em fevereiro deste ano, logo após a celebração do aniversário de João Guilherme na fazenda de Leonardo, eles surpreenderam ao comunicar o fim do namoro.

Nos meses que se seguiram, os dois voltaram a ser flagrados na companhia um do outro, o que levantou comentários sobre uma possível retomada da relação, embora nenhuma confirmação tenha sido feita.

MC Daniel e Lorena

Instagram Lorena Maria e MC Daniel

Em julho, o cantor e a influenciadora surpreenderam os espectadores ao divulgar a separação. Eles são pais do pequeno Rás, que nasceu em fevereiro. "Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial", começava o comunicado.

"Terminar é doloroso. É um luto silencioso... Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro. Não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado toda minha vida para estar ao lado dela, se tudo isso não fosse sincero. Não digam que fui cruel ao ponto de 'usar' alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um 'golpe'. Isso fere, machuca, tudo aconteceu com amor, responsabilidade e escolha de duas pessoas adultas. Nosso filho é uma bênção e trouxe luz para nossas vidas", acrescentava.

A relação entre o ex-casal ficou conturbada. Em dezembro, Lorena veio a público acusar Daniel de tê-la traído enquanto os dois estavam juntos. O funkeiro nega.

Mateus Solano e Paula Braun

Reprodução/Instagram/@mateussolanooficial Mateus Solano e Paula Braun abriram casamento antes da separação

Em setembro, eles revelaram o divórcio, que pegou muitos fãs de surpresa. Na ocasião, eles frisaram que a relação já não era de casal há algum tempo.

Reprodução/Instagram Paula Braun e Mateus Solano

"Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos", contaram na nota.



Hariany Almeida e Matheus Vargas

Reprodução Instagram Hariany Almeida e Matheus Vargas

Em fevereiro, a ex-BBB gerou alvoroço nas redes sociais ao anunciar o término. Principalmente porque, pouco antes, o sertanejo foi flagrado em clima de intimidade com outra mulher.

Reprodução Instagram Hariany Almeida e Matheus Vargas

No podcast "Mussi de Climão", de Rodrigo Mussi, ela comentou a situação. "Fiquei mais com ranço do que decepcionada... Só boto mais uma decepção na gavetinha. É um menino gente boa, um menino bom. Ele é novo ainda, vai amadurecer bastante. O ser humano ele erra, a burrice é só se continuar no erro", disse. "Tive meus motivos pra ficar chateada", completou.

Bônus: terminaram e voltaram

Reprodução: Instagram Sophie Charlotte e Xamã

Houve ainda famosos que tiveram um breve término, mas se reconciliaram logo em seguida. É o caso dos artistas Xamã e Sophie Charlotte, no ar como Bagdá e Gerluce em "Três Graças".

Instagram Tata Estaniecki e Júlio Cocielo

Além deles, os youtubers Tata Estaniecki e Júlio Cocielo passaram um período separados. Em novembro, cerca de um mês após o anúncio do divórcio, eles reataram.