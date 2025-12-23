Reprodução/ Instagram @virginia Virginia de camisola após noitada com Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para mostrar como chegou em casa após uma "noitada" com Vini Jr., jogador do Real Madrid. É a primeira vez que o atleta vai à Goiânia visitar a namorada.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53,8 milhões de seguidores, a influenciadora apareceu com uma camisola branca de seda, com detalhes em renda. Na ocasião, estava sem maquiagem.





“Boa noite, grupo! Durmam com Deus, amo vocês demais, obrigada por tudo sempre, daqui a pouco tô por cá de novo se Deus quiser”, escreveu ela ao compartilhar o registro com os fãs.

Ex da apresentadora do SBT, Zé Felipe também está no município de Goiás, acompanhado da atual namorada, a cantora Ana Castela.

Reprodução/ Instagram Ana Castela e Zé Felipe

Antes de aparecer de camisola, Virginia apostou em um vestido curto para sair com Vini. Já o atleta usava boné azul, blusa branca, bermuda longa e um tênis branco.

Esta é a primeira vez que o jogador de futebol vem à Goiânia. Na maioria das vezes, Virginia é quem se deslocava para Madri, na Espanha, para curtir momentos românticos com o namorado.

Nos próximos dias, inclusive, a influenciadora viajará para Madri, onde deve passar as festas de fim de ano, como o Réveillon. Eles assumiram namoro em outubro, após meses de especulação.





Divórcio

Em maio deste ano, Virginia e Zé Felipe surpreenderam o público ao anunciar que estavam se separando. Entre namoro e matrimônio, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos", disseram na ocasião.

"Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente", completaram.