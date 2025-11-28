Marcelo, Ivete Sangalo e Daniel Cady
Reprodução/ Instagram
Marcelo, Ivete Sangalo e Daniel Cady

Marcelo Sangalo, de 16 anos, reagiu ao comunicado de separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, os pais dele. O ex-casal surpreendeu os espectadores nesta quinta-feira (27), quando anunciou o  rompimento do matrimônio de quase vinte anos.

O adolescente curtiu a publicação na qual os genitores detalhavam o divórcio. Além de Marcelinho, Ivete e Daniel são pais das gêmeas  Marina e Helena, de 7 anos. A gestação das bebês foi por FIV (fertilização in vitro).

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", começa a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", acrescenta.

Por fim, tanto a cantora quanto o nutricionista pedem privacidade para lidar com a separação. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finaliza a nota.

Relembre

Ivete e Daniel se conheceram na Baía de Todos-os-Santos. Inicialmente, a cantora e compositora contratou o nutricionista para montar os cardápios dela. A baiana já relatou que tentou resistir ao romance, pois ele trabalhava para ela.

Contudo, os dois se aproximaram cada vez mais e decidiram engatar um namoro em 2009. No mesmo ano, eles tiveram o primogênito Marcelo e ficaram juntos pelos próximos 17 anos, encerrando o casamento em 2026.

Ivete Sangalo e Ddaniel Cady. Foto: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo, Daniel Cady e filhos. Foto: Reprodução/ Instagram
Ivete e Daniel Cady são casados desde 2011. Foto: Reprodução/Instagram 04.06.2022
Danilo Cady e Marcelo Sangalo Cady . Foto: Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo com o marido, Daniel Cady, e os filhos, Marcelo, Helena e Marina. Foto: Reprodução Instagram - 19.6.2024
Ivete Sangalo e Daniel Cady com o filho Marcelo e as filhas gêmeas Marina e Helena. Foto: Reprodução Instagram
Ivete Sangalo publica homenagem a Daniel Cady em aniversário de 39 anos do marido. Foto: Reprodução/Instagram


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-11-28/filho-de-ivete-sangalo-e-daniel-cady-reage-a-separacao-dos-pais.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes