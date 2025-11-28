Reprodução/ Instagram Marcelo, Ivete Sangalo e Daniel Cady

Marcelo Sangalo, de 16 anos, reagiu ao comunicado de separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady, os pais dele. O ex-casal surpreendeu os espectadores nesta quinta-feira (27), quando anunciou o rompimento do matrimônio de quase vinte anos.

O adolescente curtiu a publicação na qual os genitores detalhavam o divórcio. Além de Marcelinho, Ivete e Daniel são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos. A gestação das bebês foi por FIV (fertilização in vitro).

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", começa a nota.

"Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito. Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento", acrescenta.

Por fim, tanto a cantora quanto o nutricionista pedem privacidade para lidar com a separação. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos", finaliza a nota.

Relembre

Ivete e Daniel se conheceram na Baía de Todos-os-Santos. Inicialmente, a cantora e compositora contratou o nutricionista para montar os cardápios dela. A baiana já relatou que tentou resistir ao romance, pois ele trabalhava para ela.

Contudo, os dois se aproximaram cada vez mais e decidiram engatar um namoro em 2009. No mesmo ano, eles tiveram o primogênito Marcelo e ficaram juntos pelos próximos 17 anos, encerrando o casamento em 2026.



