Reprodução/Instagram Daniel Cady e Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo anunciou, nesta quinta-feira (27), que ela e o parceiro Daniel Cady decidiram encerrar a relação. A decisão foi divulgada em uma nota nas redes sociais.

No texto, os dois afirmam que a decisão foi tomada com “diálogo, cuidado e profundo respeito”, ressaltando que a história construída pelo casal é motivo de orgulho e que, mesmo seguindo caminhos diferentes, continuarão sendo uma família.

A mensagem também afirma que a escolha representa o gesto “mais coerente e amoroso” para o momento.

O comunicado ainda pede respeito e privacidade para atravessar a transição “da maneira mais serena possível”, destacando que o foco permanece no afeto e no bem-estar dos filhos.

Indireta a Shawn Mendes

Dias após a visita de Shawn Mendes a Salvador (BA), uma publicidade protagonizada por Daniel Cady gerou comentários entre seguidores.

No vídeo, o nutrólogo aparece falando sobre a hospitalidade baiana e a permanência prolongada de visitantes. A fala levou parte do público a interpretar o conteúdo como possível indireta ao cantor, que havia passado dias hospedado na casa da família.

“Todo mundo sabe que o brasileiro é o povo mais hospitaleiro do mundo. E lá em casa a gente não é diferente não, viu?", comenta Daniel no vídeo.

"Mas ó, recado para os gringos que adoram dar uma passada aqui pela Bahia, hein? A gente recebe com amor, dá comida, leva para passear, dá risada. Mas, quando vocês acharem que já ficaram tempo demais hospedados na casa dos outros, eu tenho uma dica”, relata na campanha para uma rede de hotéis.

Repercussão nas redes

A publicação recebeu mensagens de apoio de figuras públicas e seguidores.

A humorista Tata Werneck escreveu: “Veveta, querida. Te amamos.”Bruna Marquezine e Manuela D’Ávila deixaram um emoji de coração nos comentários.





Fãs também enviaram manifestações de carinho, como “Emanando boas energias pra vocês daqui, te amo cantora”, “Amo muito vocês! Íntegros, cheios de luz para o mundo!”, “Um abraço bem apertado em vocês” e “Que seja o melhor para ambos! Estamos com você sempre, mami.”