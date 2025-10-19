Reprodução/Instagram/@brunamarquezine/@joaoguilherme Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos

Bruna Marquezine, de 30 anos, e João Guilherme, de 23, foram fotografados juntos no restaurante Broca, em São Paulo, no sábado (18). O casal, que evita expor a vida amorosa, posou para fotos com o DJ Kaique, a influenciadora Yá Burihan e o chef Cadu Evangelisti.

No momento do clique, os dois estavam acompanhados da cachorrinha de estimação, Chihiro.

"Eles, incluindo a Chihiro, sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso. Obrigado, queridos, pelo prestígio de sempre", escreveu Evangelisti ao postar o registro do fim de semana.





Em seu Instagram, o chef ainda comentou sobre o encontro. A cadela Chihiro é o grande xodó da atriz. Em fevereiro, quando esteve na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, para comemorar o aniversário de João, Bruna levou seu animalzinho de estimação.

Boatos de uma possível volta desde junho

Separados desde fevereiro deste ano, Bruna Marquezine e João Guilherme se tornaram assunto das redes sociais em junho. Isso porque parte dos fãs dos artistas especulou que eles teriam relatado o relacionamento amoroso.

Na época, o filho de Leonardo publicou alguns momentos da viagem que faz por Sardenha, na Itália. O que mais chamou atenção, porém, não foram as paisagens mediterrâneas, mas a presença de Chihiro, o cachorrinho que ele adotou durante seu namoro com Bruna Marquezine.

Logo depois do ator, a atriz também postou uma foto do pet no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 44,8 milhões de seguidores. As postagens tiveram uma diferença de poucos minutos.

A publicação do registro do animal, que é da raça Poodle Toy, nas redes sociais de ambos, fez com que os fãs especulassem uma suposta reconciliação do ex-casal. Uma das principais especulações é de que eles estariam no mesmo lugar e teriam reatado, o que não foi confirmado por nenhuma das partes.