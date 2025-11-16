Reprodução/ Instagram @felipeamorimofc Cocielo e Tata Estaniecki se beijam

Os fãs de Julio Cocielo e Tata Estaniecki se surpreenderam neste domingo (16), durante a festa de 32 anos da apresentadora. Isso porque, durante a celebração, o então ex-casal deu um beijo, levantando especulações de que se reconciliaram.



Assista:

O momento foi repercutido pelos internautas. "Agora voltei acreditar no amor", disse uma. "Por favor, agora nunca mais se separem", pediu uma segunda. "Será que foi um selinho na brincadeira ou reataram mesmo o casamento?", questionou-se ainda uma terceira.





Relembre



Após sete anos de relacionamento, Cocielo anunciou o rompimento com a esposa no dia 17 de outubro. Inicialmente, parte da web cogitou que tudo fosse uma brincadeira, mas o término foi confirmado por Tata posteriormente.

"Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento", disse ele na época.

"Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo para vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, para isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro", acrescentou.

Já Tata só se pronunciou sobre o caso no dia 21 de outubro. Sem detalhar o que motivou a separação, ela aproveitou o momento para agradecer o apoio que estava recebendo dos fãs e amigos naquele momento delicado.

"Oi, gente! Passando para agradecer as mensagens de carinho, as orações, as energias. Precisei desse tempo para organizar as ideias, organizar a vida, focar 100% nas crianças, o foco agora realmente é estarmos bem, para eles também ficarem bem, e é nisso que a gente tá se concentrando. E é isso... a vida tem que continuar", comentou.

Julio Cocielo e Tata se casram em 2018. Eles são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.