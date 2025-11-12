Reprodução/ Instagram @esquirebrasil e @s2sirius João Guilherme e Bruna Marquezine voltaram a se aproximar

As especulações de que João Guilherme Ávila e Bruna Marquezine decidiram dar uma segunda chance ao relacionamento voltaram a ganhar destaque em plataformas de interação virtual, com destaque para o Instagram, Facebook, Tik Tok e X, antigo Twitter.

Isso porque, nesta terça-feira (11), o filho de Leonardo publicou uma foto da atriz em um perfil secundário criado por ele. Nesta segunda conta, o estudante de fotografia costuma compartilhar cliques mais elaborados e conceituais.





Na foto, Marquezine aparece no evento beneficente organizado pelo MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand). Outros famosos da classe artística marcaram presença na festa.

Além de Bruna, João Guilherme fotografou celebridades como o músico Seu Jorge, a atriz Mariana Ximenes, o ator Lázaro Ramos e a esposa dele, Taís Araujo, além do atual affair de Jade Picon, o intérprete André Lamoglia.

O reencontro do ex-casal repercutiu na web. “Eles devem ter voltado mesmo. Alguém me belisca, por favor?”, pediu uma internauta. “Sei que eles apareceram juntos várias vezes depois do término, mas postagem nas redes sociais, para mim, é confirmação”, prosseguiu uma segunda. “Ai, oficializem logo que voltaram”, declarou ainda uma terceira.

Relembre

Em agosto de 2024, após meses de especulação de affair, Bruna Marquezine e João Guilherme anunciaram que estavam namorando. Durante o período em que estiveram juntos, foram a vários eventos da classe artística e também realizaram viagens nacionais e internacionais.

Já em fevereiro deste ano, pouco tempo depois do aniversário de João Guilherme na Fazenda de Leonardo, eles surpreenderam o público ao revelarem o término. Nos últimos meses, voltaram a ser vistos juntos, o que levantou especulações de uma suposta reconciliação.