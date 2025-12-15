Instagram Lorena Maria critica MC Daniel e afirma arcar sozinha com despesas do filho

Lorena Maria afirmou na última sexta-feira (12) que foi traída por MC Daniel. Nesta segunda-feira (15), a influenciadora voltou a comentar o caso e rebateu declarações feitas pela equipe do cantor. A ex se manifestou após representantes do artista alegarem ao programa Melhor da Tarde que as mensagens divulgadas por ela seriam anteriores ao relacionamento. Lorena disse que apresentou provas para contestar a versão.

Nos Stories do Instagram, Lorena exibiu prints com datas e afirmou que descobriu a traição durante a gravidez. A influenciadora declarou que o envolvimento extraconjugal ocorreu em agosto, quando já mantinha relacionamento com o cantor e estava no terceiro mês de gestação.

A influenciadora afirmou que a versão apresentada pela equipe do artista distorce os fatos. Segundo Lorena, a tentativa foi descredibilizar o relato e minimizar a gravidade da situação exposta nas redes sociais.

Lorena Maria usou as redes para detalhar o caso e contestar diretamente os empresários de MC Daniel. Em um desabafo, escreveu: “Ambos não ficavam com outras pessoas porque eu estava grávida de uns três meses [quando ele trocou as mensagens], então lavem essa boca porca de vocês (empresários dele). Print de abril? Mentirosos! A data é em AGOSTO. Eu descobri com OITO meses e ainda ME culparam. Eu era a traíra e a mulher não confiável por ter invadido a privacidade dele”.

A influenciadora também afirmou que foi responsabilizada pela situação após descobrir a traição. Segundo o relato, houve tentativa de inverter a narrativa e atribuir culpa pela exposição do caso.

Em outro trecho, Lorena faz as acusações contra o cantor e descreve episódios que teriam ocorrido durante o relacionamento. “Ele mentiu sim, enganou sim, traiu sim! Inclusive tinham várias delas na festa de aniversário dele onde eu fiquei na rua, tarde, sozinha e gravida tentando chegar na festa num dia que eu estava sendo massacrada na internet”, declarou.

No mesmo desabafo, Lorena afirmou que acreditava na imagem pública do cantor. “Jurava, sim, que era um homem fiel, de Deus e de família. Claro que tenho minha responsabilidade de ter acreditado nisso mas que cada um arque com as suas! APESAR desse NÃO ser o problema!!!”, escreveu.

A influenciadora disse que o principal impacto foi emocional. “O problema é o inferno que minha vida virou! O problema foi ele ter ido mexer com um assunto muito grave e sério pra me prejudicar! Com meus traumas, minha história e minha dor. Mas, pelo visto TODOS deles acham NORMAL essas podridões!”, afirmou.

Lorena Maria revelou a traição pela primeira vez na última sexta-feira, ao acusar MC Daniel de tentar manchar a reputação. Na ocasião, escreveu: “Vou deixar um print aqui de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente, pessoalmente, com várias mulheres. Eu tirei o print de um só, porque esse foi o mais pesado. Vou deixar aqui para as pessoas tirarem as próprias conclusões. Quem é o mentiroso compulsivo?”.





Após a exposição do caso, Lorena Maria ganhou mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. MC Daniel, por outro lado, passou a registrar queda no número de seguidores.