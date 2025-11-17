Reprodução/ Instagram @ivetesangalo @kaarencesar Ivete Sangalo fala de Shawn Mendes e Bruna Marquezine

Não bastassem os fãs nas redes sociais, chegou a vez de Ivete Sangalo se pronunciar sobre o suposto envolvimento amoroso do cantor e compositor Shawn Mendes com a atriz Bruna Marquezine. Em rede nacional, a baiana sugeriu que eles estivessem, de fato, juntos.

Durante participação no "Domingão com Huck", Sangalo se referiu a Bruna como "sua filha" e chamou Shawn como "genro" logo na sequência. A declaração viralizou, principalmente após os dois flagras da dupla neste fim de semana.





"[Bruna Marquezine] é minha filha, eu cuido do meu genro [Shawn Mendes]”, declarou ela, gerando alvoroço não apenas na plateia do programa de Luciano Huck, como também nos espectadores que acompanhavam a atração em casa.

"Se até a Ivete torce por esse casal. Quem sou eu na fila do pão para não torcer?", questionou-se uma internauta. "Bruna deve estar mandando mil áudios brava com a mãe da Bahia", brincou uma segunda. "Amo essa união Brasil e Canadá", disse ainda uma terceira, em referência às nacionalidades de Marquezine e Mendes.

Entenda

Bruna e Shawn foram vistos no primeiro show de Dua Lipa, que ocorreu neste sábado (15), no Morumbis, em São Paulo. Já no domingo (16), eles foram flagrados em uma roda de samba e apareceram interagindo um com o outro.

A história, contudo, não é de agora. Desde 2017, especulações sobre um suposto romance entre eles circulam na mídia. Neste época, o cantor se apresentou no Rock in Rio. Depois do festival, ambos passaram a se seguir nas redes sociais.

A partir daí, o músico começou a deixar curtidas em várias fotos de Marquezine em plataformas de interação virtual, como o Instagram. A cada nova interação, fãs voltam a torcer para que um romance finalmente se concretize.

Segundo a página Circo da Mídia, em 2025, os dois teriam sido flagrados em clima de intimidade depois do show de Shawn no Lollapalooza Brasil, em um after promovido pelo filho de Faustão.