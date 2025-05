Reprodução: Instagram/@euxama Xamã e Sophie Charlotte

Xamã dividiu com os seguidores momentos de sua viagem à Paris, França, no último sábado (10). Em uma das publicações, o cantor aparece ao lado de Sophie Charlotte. Os dois reataram a relação, após terem terminado em março.



Na época, a assessoria do rapper e a própria artista haviam confirmado o fim do namoro à imprensa. Entretanto, depois de declarações de ambos, o casal voltou a se relacionar. Na foto publicada pelo astro musical, ele aparece beijando o rosto da intérprete.

A atriz e o cantor se conheceram nas gravações de Renascer. Na novela, os dois viveram o casal Eliana e Damião. A partir de julho, a dupla se apresentou como um casal ao público.

Xamã é conhecido pela carreira como rapper. Além disso, ele também se jogou no mundo da atuação, assim como Sophie Charlotte, que possui um currículo vasto de folhetins protagonizados. Fina Estampa, Sangue Bom, Babilônia e Todas as Flores estão entre as produções da TV Globo que contam com a presença da artista.