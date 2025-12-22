Reprodução/ Instagram @paollaoliveirareal/ @obvious.cc Ex de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira publicou mensagem reflexiva

Paolla OIiveira, de 43 anos, surpreendeu os espectadores nesta segunda-feira (22), quando revelou o fim do romance com Diogo Nogueira, de 44, com quem ficou por quase cinco anos. Contudo, dias antes, ela publicou uma mensagem reflexiva.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 38,6 milhões de seguidores, a atriz repostou um conteúdo que falava sobre "mudanças e desconforto".





“Não mudar também é uma escolha: a escolha de permanecer como está. A mudança traz sempre uma dose de desconforto, mas nessa hora vale a pergunta: o que te deixaria mais desconfortável, arriscar consequências diferentes ou continuar exatamente do jeito que tá?”, declarava a mensagem, originalmente publicada no perfil Obvious e recompartilhada pela famosa.

Após a revelação do término, alguns internautas especularam que esta postagem seria um indício de que o relacionamento estivesse chegando ao fim.

O anúncio

Nesta segunda-feira (22), o ex-casal assegurou que o término se deu forma amigável. "Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciaram.

"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", concluíram.

Famosos reagem

Várias celebridades da classe artística repercutiram a separação. "Que Deus acalme o coração de vocês e que sigam seus caminhos da melhor forma e preservando o que de bom ficou. Vocês são lindos e merecem ser felizes do jeito que escolheram. Paz no coração”, disse Fabiana Karla.

“Querida, todo o carinho para vocês!”, prosseguiu Regina Casé. “Eu amo os dois! Peço a Deus que ilumine o caminho de vocês, sejam felizes", destacou Cacau Protásio.

“Eu achando a foto tão linda, quando li deu uma tristeza”, completou a jogadora de vôlei Jaquelline. "Seja feliz Kukla! Te amo", comentou Claudia Raia. “Casal lindo. Vai ficar tudo bem com os dois, amo vocês”, disse Arlindinho.

“Muita luz para vocês”, desejou Cauã Reymond, que contracenou com Paolla Oliveira no remake de "Vale Tudo". Outros membros do elenco, como Carolina Dieckmmann e Alexandre Nero, deixaram emojis na postagem.