Virginia Fonseca curte after de João Silva após GP de Interlagos

Virginia Fonseca, de 26 anos, participou na noite de domingo (9) de um after promovido por João Silva, filho de Fausto Silva, em São Paulo. A influenciadora costuma se afastar das redes sociais aos domingos, mas apareceu em vídeos publicados por amigos que também estiveram na celebração após o GP Brasil de Fórmula 1.
Em vídeos compartilhados por João Silva no Instagram, Virginia surge dentro de um carro ao lado do apresentador e outros convidados. Em outro registro, Carlinhos Maia mostra a influenciadora dançando com o grupo.
Durante a festa, também estavam presentes nomes como Rafa Uccman, MC Daniel e o rapper Veigh. Carlinhos Maia, que registrou parte do encontro, revelou que a influenciadora estava sóbria. “Fez uma promessa”, comentou o humorista em vídeo publicado nos stories.
Antes do after, Virginia passou pelo Autódromo de Interlagos, onde acompanhou a corrida do GP Brasil.
Rumores de término
Nesta segunda-feira (10), a empresária surpreendeu os fãs ao fazer uma postagem ao lado de Vini Jr., com quem iniciou um namoro recentemente. Isso porque o casal era alvo de especulações sobre um suposto término.
O assunto repercutiu logo após a apresentadora do SBT se rotular como “mãe solteira de três” em um storie publicado no Instagram. Muitos internautas atribuíram a postagem a um suposto término da influenciadora com o jogador, que mora em Madri, na Espanha.
“Já começando a semana com muita saudade”, disse ela na legenda do registro em que aparecia com Vini.