Reprodução/Band Faustão em seu extinto programa na Band

O nome de Fausto Silva , de 75 anos, está em alta. O apresentador está internado desde o dia 21 de maio, mas além das condições de saúde do comunicador , outro fato que chamou atenção foi a fortuna acumulada por ele.

Considerado um dos maiores ícones da televisão brasileira, o apresentador permaneceu por mais de 30 anos naNa emissora dos Marinho, alcançou o status de estrela, sendo um dos principais trunfos da programação dominical e peça-chave na tradicional guerra de audiência.

A fama lhe rendeu um grande patrimônio. Faustão acumulou valores superiores a R$ 1,1 bilhão. Apesar de expressivo, a quantia não o coloca entre os mais ricos da televisão brasileira. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin.











Fortuna de Faustão

Todo o patrimônio de Fausto Silva foi construído ao longo de sua carreira, principalmente por meio de seus trabalhos na TV Record, Band e Globo.

O fato de ter sido líder de audiência durante grande parte de sua trajetória - mesmo concorrendo diretamente com Gugu Liberato (1959–2019) - o consolidou como um dos artistas mais bem pagos do país. Faustão chegou a receber até R$ 5 milhões por mês, sem contar os ganhos com publicidade.

Estado de saúde

Nos últimos meses, o telecomunicador enfrentou algumas internações - em abril, ficou hospitalizado por cerca de um mês. Com um histórico recente de complicações de saúde, Faustão passou por dois transplantes em menos de um ano: em agosto de 2023, recebeu um novo coração; e, em fevereiro deste ano, foi submetido a um transplante de rim, devido ao agravamento de uma doença renal crônica. Entre os dois procedimentos, seguiu em tratamento com sessões regulares de hemodiálise.

Ratinho lidera

Carlos Massa, o Ratinho, do SBT, assume a dianteira no ranking dos bilionários da TV. Além de fazer muito sucesso, ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do setor de comunicação.

Ratinho é conhecido por empreender em diversos setores, entre eles, emissoras de TV e rádios, criação de gado e produção agropecuária, além dos hotéis. Estima-se que o patrimônio do apresentador atinja quase R$ 1 bilhão.