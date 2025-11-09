Adriane Galisteu nega que Senna planejava reatar com Xuxa
Adriane Galisteu  negou que  Ayrton Senna pretendia terminar o namoro para reatar com Xuxa Meneghel . A apresentadora rebateu os boatos na série "Meu Ayrton", da HBO Max, lançada na última quinta-feira (6). Galisteu disse que o relacionamento com o piloto era sincero e que a história sobre uma reconciliação com a  Rainha dos Baixinhosnão tem base na realidade”.

A produção da HBO Max aborda o relacionamento entre Adriane Galisteu e o tricampeão de Fórmula 1. A apresentadora contou detalhes da última conversa que teve com Senna antes do acidente em Ímola, na Itália, em 1994.

A minha verdade é a que vivi e contei no livro e no doc. Qualquer outra coisa que seja extra a isso, não sei, não vivi e não tenho ideia. Pode ser que existam outras verdades. Cada um vive dentro do que experimenta. Ele falou comigo ao telefone antes de se sentar [no carro]”, afirmou Galisteu.

Ela também relatou como acompanhou o piloto antes da corrida fatal. “Eu até conto melhor no doc, mas eu falei com ele pelo telefone e o acompanhei na sequência entrando no box. O tempo dele falar no telefone comigo, desligar o telefone, sair do motorhome e aparecer no box não era suficiente para ele falar com outra pessoa. O que eu posso contar é o que vi e vivi. O que ouvi falar não era importante”, disse.

Questionada sobre os planos de vida ao lado de Senna, Adriane revelou que o casal não chegou a discutir casamento ou filhos, mas acreditava em um futuro com o piloto.

Ele falava que o sonho dele era ser pai. Falava isso para mim e falou em várias entrevistas. A gente tinha um namoro que era tão legal que eu não via um fim. Estava tudo muito bem. Nosso relacionamento era muito honesto”, declarou.

A gente tinha muita confiança. Ele sabia o que acontecia na minha vida e era como um confidente. Ele sabia coisas que ninguém mais sabia. Eu tinha essa intimidade com ele. Nosso namoro estava muito bem, obrigada, mas também é uma verdade que a gente nunca se sentou para fazer planos”, completou a apresentadora.

Os rumores sobre um possível retorno entre Ayrton Senna e Xuxa voltaram à mídia em 2023, após o lançamento de "Xuxa, o Documentário", na Globoplay. Na época, Xuxa afirmou que teve um pressentimento ruim na véspera da corrida e tentou convencer o piloto a não competir.

Em 2022, o compositor Michael Sullivan também levantou polêmica ao afirmar no podcast Papagaio Falante que Senna teria pedido Xuxa em casamento no dia da tragédia. Segundo ele, o piloto teria ligado para a apresentadora na madrugada de 1º de maio de 1994. Galisteu, no entanto, reafirmou que a última ligação feita por Senna naquele dia foi com ela.

