Adriane Galisteu nega que Senna planejava reatar com Xuxa

Adriane Galisteu negou que Ayrton Senna pretendia terminar o namoro para reatar com Xuxa Meneghel . A apresentadora rebateu os boatos na série "Meu Ayrton", da HBO Max, lançada na última quinta-feira (6). Galisteu disse que o relacionamento com o piloto era sincero e que a história sobre uma reconciliação com a Rainha dos Baixinhos“não tem base na realidade”.

A produção da HBO Max aborda o relacionamento entre Adriane Galisteu e o tricampeão de Fórmula 1. A apresentadora contou detalhes da última conversa que teve com Senna antes do acidente em Ímola, na Itália, em 1994.

“A minha verdade é a que vivi e contei no livro e no doc. Qualquer outra coisa que seja extra a isso, não sei, não vivi e não tenho ideia. Pode ser que existam outras verdades. Cada um vive dentro do que experimenta. Ele falou comigo ao telefone antes de se sentar [no carro]”, afirmou Galisteu.

Ela também relatou como acompanhou o piloto antes da corrida fatal. “Eu até conto melhor no doc, mas eu falei com ele pelo telefone e o acompanhei na sequência entrando no box. O tempo dele falar no telefone comigo, desligar o telefone, sair do motorhome e aparecer no box não era suficiente para ele falar com outra pessoa. O que eu posso contar é o que vi e vivi. O que ouvi falar não era importante”, disse.

Questionada sobre os planos de vida ao lado de Senna, Adriane revelou que o casal não chegou a discutir casamento ou filhos, mas acreditava em um futuro com o piloto.

“Ele falava que o sonho dele era ser pai. Falava isso para mim e falou em várias entrevistas. A gente tinha um namoro que era tão legal que eu não via um fim. Estava tudo muito bem. Nosso relacionamento era muito honesto”, declarou.

“A gente tinha muita confiança. Ele sabia o que acontecia na minha vida e era como um confidente. Ele sabia coisas que ninguém mais sabia. Eu tinha essa intimidade com ele. Nosso namoro estava muito bem, obrigada, mas também é uma verdade que a gente nunca se sentou para fazer planos”, completou a apresentadora.

Os rumores sobre um possível retorno entre Ayrton Senna e Xuxa voltaram à mídia em 2023, após o lançamento de "Xuxa, o Documentário", na Globoplay. Na época, Xuxa afirmou que teve um pressentimento ruim na véspera da corrida e tentou convencer o piloto a não competir.

Em 2022, o compositor Michael Sullivan também levantou polêmica ao afirmar no podcast Papagaio Falante que Senna teria pedido Xuxa em casamento no dia da tragédia. Segundo ele, o piloto teria ligado para a apresentadora na madrugada de 1º de maio de 1994. Galisteu, no entanto, reafirmou que a última ligação feita por Senna naquele dia foi com ela.