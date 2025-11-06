Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

Virgínia Fonseca tem compartilhado com os seguidores detalhes de sua rotina na Espanha. A influenciadora contou que não abre mão dos treinos para manter o shape. Em uma publicação nos Stories de seu Instagram, ela mostou que tem mantido agenda de treino na academia de Vini Jr..



Em uma das publicações, ela exibe o look suado. "Vou falar uma coisa, isso da roupa eleva a autoestima. Fazia tempo que não treinava para valer assim. Nesse nível aqui.. Ainda mais com uma roupa nova de academia. É o melhor pré treino que existe."

Logo após, ela posou para selfie no espelho mostrando o resultado do esforço.

Virgínia tem desfrutado de descanso ao lado do namorado, o jogador Vini Jr. desde meados de outubro. Ela está na casa do jogado com os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Sua mãe, Margareth Serrão também a acompanha na viagem.

Fã número 1

No último fim de semana. Virgínia Fonseca mostrou apoio ao namorado ao conferir uma partida de futebol do craque. Ela não poupou no look para assistir ao jogo do Real Madrid contra o Valência, na Espanha. A influenciadora caprichou na produção ao surgir usando uma camiseta do clube do craque com um cachecol estampada com o rostou do craque.

"ATENCIÓNNNN, BIG SEVEN 🫡7️⃣ Ps: sua namorada é brega e vc vai ter q aceitar @vinijr 🤣❤️", brincou na legenda. Ao que tudo indica, sua deusorte ao clube, que venceu de 4 a zero. "Pé quente né ❤️🤣", comentou o jogador na publicação.



