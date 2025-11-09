Instagram Simone e Simaria surpreendem fãs ao cantarem juntas após separação

Simone Mendes e Simaria voltaram a cantar juntas neste sábado (8) durante um encontro com Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A reunião aconteceu em uma mansão com o influenciador e foi o primeiro dueto publicado desde o fim da dupla sertaneja, em 2022. As artistas soltaram a voz em sucessos como "Bom Substituto" e "126 Cabides".

A parceria chegou ao fim há três anos, quando Simaria decidiu se afastar dos palcos para cuidar da saúde e da família. Ela enfrentou problemas de tuberculose e optou por uma pausa na carreira.

“Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa”, contou Simone em entrevista recente.

Em setembro, as irmãs foram vistas juntas no festival The Town e, em datas especiais, trocam mensagens carinhosas nas redes sociais.

“Você é mais do que irmã, é parte do meu coração! Que esse novo ano de vida te traga paz, amor, saúde e muitas alegrias. E lembre-se sempre: estarei ao seu lado, cuidando de você com todo o amor que tenho no coração. Te amo imensamente”, escreveu Simone em homenagem a Simaria no aniversário da cantora, em junho.