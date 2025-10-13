Instagram João Silva anuncia fim do namoro com influenciadora Isabella Kherlakian

Apresentador João Silva , de 21 anos, confirmou o fim do relacionamento com a influenciadora e empresária Isabella Kherlakian, de 27. O anúncio foi feito no domingo (12), após quatro meses de namoro. A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador à Quem.

Em nota, a equipe de João informou que não houve desentendimento entre os dois.

“ João Silva e Isabela Kherlakian não estão mais juntos. O relacionamento chegou ao fim de forma respeitosa, após uma história muito bonita e verdadeira. O carinho e o respeito permanecem e João segue torcendo pelo sucesso de Isa ”, disse o comunicado.

O relacionamento começou em junho e foi o primeiro de João desde o fim do namoro com Schynaider Moura, encerrado em novembro de 2023. O casal optou por manter a vida a dois longe dos holofotes, evitando aparições públicas frequentes.

Isabella Kherlakian é fundadora da marca Erla, voltada ao vestuário feminino e ao empoderamento. Formada pelo Instituto Europeu de Design, ela construiu carreira no segmento de moda e nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre estilo e empreendedorismo.