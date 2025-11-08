Instagram Simaria reaparece irreconhecível em foto com Simone e Carlinhos Maia

Simaria surpreendeu os fãs neste sábado (8) ao aparecer irreconhecível em uma foto ao lado de Simone Mendes, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

A imagem foi feita durante um encontro na área externa de uma mansão de luxo. Carlinhos compartilhou o momento com a legenda: “Amo vocês, minha família”.

Após a publicação da foto, aumentaram os rumores sobre uma possível reconciliação entre Carlinhos e Lucas Guimarães, que se separaram em julho deste ano. Lucas também reagiu à publicação com carinho. “Amo vocês”, escreveu nos comentários.

Entre os comentários, o que mais repercutiu foi a aparência de Simaria. Muitos internautas notaram mudanças no rosto da cantora e levantaram hipóteses sobre possíveis procedimentos estéticos. “O que ela fez com ela mesma?”, questionou um seguidor. “Poxa, o rosto da Simaria era lindo”, lamentou outro.

A artista confirmou recentemente que pretende retornar aos palcos durante o São João de 2026, após um período afastada para cuidar da saúde.

Simaria voltou a ser notícia há poucos dias, quando chorou ao receber um pedido de Tirullipa para retomar a carreira. “Já deu certo, só vai. O Brasil está esperando sua volta”, disse o humorista durante um espetáculo. Emocionada, a cantora foi consolada por Simone, que garantiu o retorno da irmã. “Emoção, emoção... vai voltar!”, afirmou a sertaneja.