Reprodução/ Instagram @virginia Virginia e Vini Jr.

Virginia, de 26 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (10), quando fez uma postagem ao lado de Vini Jr., com quem iniciou um namoro recentemente. Isso porque o casal era alvo de especulações sobre um suposto término.

O assunto repercutiu logo após a apresentadora do SBT se rotular como “mãe solteira de três” em um storie publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 53,7 milhões de seguidores.





Muitos internautas atribuíram a postagem a um suposto término da influenciadora com o jogador, que mora em Madri, na Espanha. Em meio à repercussão do caso, ela publicou uma foto ao lado do atleta.

“Já começando a semana com muita saudade”, disse ela na legenda do registro em que aparecia com Vini. Parte dos seguidores defendeu que o clique foi uma forma da ex-mulher de Zé Felipe confirmar que ainda está com o jogador.

Saiba mais

Virginia oficializou o romance com Vini Jr. neste mês. Os dois foram alvos de rumores de affair nos últimos meses, mas, no início de outubro, colocaram um fim na relação depois do vazamento de uma suposta traição do atleta.

Eles se reconciliaram e compartilharam fotos juntos em Mônaco, confirmando que tinham decidido dar uma segunda chance ao romance.

Divórcio

Virginia e Zé Felipe se separaram em maio, após vários meses de especulação de crise no matrimônio. Entre namoro e casamento, ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.