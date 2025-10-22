Reprodução/Instagram Lorena Maria nega agressões e defende MC Daniel após término

MC Daniel negou nesta terça-feira (21) as acusações de que não estaria arcando com as despesas do filho, Rás, fruto do relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. Em nota enviada à imprensa, a equipe jurídica do cantor afirmou que ele cumpre integralmente todas as responsabilidades financeiras e que os gastos mensais ultrapassam R$ 38 mil.

A resposta foi divulgada após reportagem do Portal LeoDias afirmar que Lorena estaria cogitando acionar a Justiça para cobrar pensão e dividir os custos com o artista. Segundo a publicação, a influenciadora arca sozinha com despesas essenciais do bebê, como babás, roupas, medicamentos e funcionários domésticos.

De acordo com o comunicado da Kaizer Sociedade de Advogados, MC Daniel é responsável pelo aluguel do imóvel onde Lorena e o filho vivem, além de pagar o salário das profissionais de apoio, como babás e cuidadoras. O cantor também cobre o plano de saúde e outros custos extras, quando comunicados de “ boa-fé ”.

A nota detalha que o valor de R$ 38 mil não inclui despesas adicionais, como passagens aéreas para o transporte do filho entre São Paulo e Rio de Janeiro, estrutura de apoio durante os períodos em que Rás está com o artista e o convênio médico, pago separadamente. “ Esses elementos evidenciam que o suporte financeiro é prestado ”, afirmou a defesa.

O escritório também afirma que, após o fim do relacionamento, o ex-casal estabeleceu um acordo verbal sobre os cuidados com o filho, cumprido “ de forma pontual, transparente e devidamente documentada ”.

“ Quando o relacionamento entre o casal se findou, foi celebrado um acordo verbal entre as partes, pertinentes aos cuidados com Rás, o qual vem sendo cumprido de forma pontual ”, diz o documento.

A assessoria explica ainda que qualquer alegação de inadimplência precisa ser comprovada. “ Eventuais alegações de suposto inadimplemento devem ser acompanhadas de provas concretas e verificáveis, pois a mera afirmação desacompanhada de comprovação documental não se sustenta juridicamente ”, completa a nota.

Lorena, segundo o Portal LeoDias, teria dito que se sente sobrecarregada com a criação do filho e que MC Daniel reduziu parte da ajuda financeira após ela começar a conhecer outro homem. “ Não vou mais proteger a imagem dele porque ele me causa muitos danos psicológicos ”, afirmou.

Outro ponto de conflito seria o imóvel onde Lorena mora com o bebê. Ela teria sido avisada de que precisará deixar a residência a partir de fevereiro de 2026. Caso permaneça no local, passaria a arcar sozinha com as despesas.

A equipe jurídica do funkeiro também pediu que o caso seja tratado com discrição, por envolver uma criança. “ Trata-se de uma questão que envolve um menor de idade, protegido pelo artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante o direito à preservação da imagem, da privacidade e da dignidade ”, destacou.