Instagram Ex-De Férias com Ex surpreende ao estrear no fisiculturismo

Andressa Castorino, ex-participante do reality De Férias com Ex, surpreendeu neste domingo (9) ao estrear em uma competição de fisiculturismo. A influenciadora, que é casada com Lipe Ribeiro, chamou atenção pelo visual transformado e pelo desempenho nas disputas, conquistando três pódios na primeira participação.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e mostraram Andressa com o corpo bronzeado. Em sua primeira competição, Andressa participou de três categorias diferentes e subiu ao pódio em todas. Ela conquistou o segundo lugar em uma das disputas e o quinto lugar nas outras duas.

Lipe Ribeiro compartilhou nas redes o desempenho da companheira. “TEM QUE RESPEITAR!!!! SÃO 3 CATEGORIAS E 3 PÓDIOS, CARAI!!!! Top 2 estreante. QUE ORGULHO @dessacastorino”, escreveu o influenciador em uma publicação.

Nos comentários, internautas também se impressionaram com a transformação física da ex-participante do De Férias com Ex.