Reprodução/Internet Bruno Fonseca será o titular das narrações da F1 no SporTV em 2026

A Globo definiu Bruno Fonseca como narrador titular das transmissões da Fórmula 1 no SporTV a partir da temporada de 2026. A decisão marca o retorno da categoria ao grupo após cinco anos sob os direitos da Band. O contrato assinado com a Fórmula 1 garante exclusividade até 2028, com exibição multiplataforma em TV aberta, por assinatura e streaming.

Everaldo Marques será a voz na Globo

, que está no SporTV desde 2015, já é conhecido dos fãs de automobilismo. Ele narrou provas da Stock Car e da própria Fórmula 1 antes da saída da categoria da emissora em 2020. Agora, ele será a principal voz do canal esportivo, responsável por ao menos 15 corridas por temporada, com transmissão simultânea na Globo. A informação é da Folha de S.Paulo.

Na TV aberta, as transmissões ficarão sob o comando de Everaldo Marques, que será o número 1 da Fórmula 1 no canal. O grupo ainda planeja estrear um programa fixo nas noites de sexta-feira, destacando os bastidores dos GPs e a cobertura jornalística da semana das corridas, com Marcelo Courrege, Julia Guimarães e Guilherme Pereira distribuídos por continentes.

Especial no Altas Horas

Com a nova fase, otransmitirá 100% do calendário da Fórmula 1, incluindo 24 grandes prêmios, 6 corridas sprint, 24 treinos classificatórios e 60 treinos livres, todos ao vivo. No Globoplay, os assinantes também terão acesso completo ao conteúdo sob demanda e ao vivo, com integração ao sinal dos canais do Grupo Globo.

A estreia do novo ciclo será marcada por uma edição especial do Altas Horas, em 8 de março de 2026, dia do GP da Austrália, que abre oficialmente a temporada. O programa de Serginho Groisman receberá convidados ligados ao universo do automobilismo para celebrar o retorno da F1 à emissora, que exibiu a competição de 1981 até 2020.