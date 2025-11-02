SBT/Globo 5 vezes em que o telespectador se confundiu ao ligar no SBT

O SBT vive um momento de renovação na sua grade . Nos últimos meses, o público tem se surpreendido ao ver rostos tradicionais da Globo em atrações do canal da família Abravanel . A chegada de Tiago Leifert , Galvão Bueno e até a participação de Fátima Bernardes em programas da emissora confundiram quem ligou a TV e achou que estava no canal errado.

A mistura de formatos e apresentadores conhecidos de outras emissoras tem chamado atenção nas redes sociais. Entre reality shows, transmissões esportivas e homenagens especiais, o SBT vem se tornando palco de encontros inesperados que mexem com a nostalgia dos telespectadores.

Tiago Leifert no “The Voice Brasil” do SBT

O público levou um susto quando o “ The Voice Brasil ” voltou ao ar em outubro, agora no SBT e no Disney+ . A atração, antes exibida pela Globo, manteve Tiago Leifert como apresentador, ao lado de Boninho como diretor. A versão atual reúne jurados como Duda Beat, Mumuzinho, Péricles e a dupla Matheus & Kauan .

A presença de Tiago e Boninho fez muitos acreditarem que o reality ainda estava sendo exibido pela antiga emissora. O novo formato conta com recursos inéditos, como o “ Tô Dentro ” e o “ Jogar a Toalha ”, mas a estrutura do programa manteve o mesmo estilo.

Galvão Bueno na Copa do Mundo do SBT

O SBT confirmou a transmissão da Copa do Mundo de 2026 com narração de Galvão Bueno, outro nome histórico da Globo. O narrador vai dividir a cobertura com Tiago Leifert, em parceria com a N Sports, transmitindo 32 partidas, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira .

“ É uma emoção que se renova a cada Copa ”, afirmou Galvão, que narrará seu 14º Mundial.

Fátima Bernardes no “Programa Silvio Santos”

Fátima Bernardes gravou recentemente uma participação no “ Programa Silvio Santos ”. A presença da apresentadora causou espanto nas redes sociais, já que ela foi uma das figuras mais emblemáticas da concorrente.

Huck e Patrícia Abravanel juntos ao vivo

Em dezembro de 2024, Globo e SBT surpreenderam o público ao exibirem simultaneamente uma homenagem a Silvio Santos . Luciano Huck e Patrícia Abravanel conversaram ao vivo durante o “ Melhores do Ano ”, transmitido pelas duas emissoras. O momento emocionou o público e relembrou o histórico encontro entre Faustão e Gugu em 2003.

Faustão e Gugu: o primeiro “crossover” da TV brasileira

O “ encontro ” entre Faustão e Gugu, em 2003, é considerado o primeiro grande crossover da TV brasileira . Em uma ação publicitária, os dois apresentadores apareceram juntos em transmissão simultânea pela Globo e pelo SBT.

Faustão afirmou na época: “ Nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos ”.