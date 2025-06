Reprodução/Instagram Luciano Huck

O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais neste sábado (28) para destacar um ato de honestidade que comoveu o Brasil. Três jovens de Paraíso do Tocantins (TO), Ravi, Tayller e Kauan, viralizaram após protegerem uma loja de bijuterias que encontraram aberta fora do horário, sem nenhum funcionante por perto. De acordo com a apuração do iG Gente, a atitude de solidariedade no entanto, aconteceu em 16 de junho deste ano.





A atitude foi compartilhada por Huck com a mensagem: "É pra aplaudir de pé, ou não é?! Três garotos de Paraíso do Tocantins viram uma loja aberta fora do horário comercial, sem ninguém por perto, e decidiram tomar conta dela até a polícia chegar. Tudo por respeito ao trabalho de quem nem conheciam. Obrigado por nos inspirarem com tanta empatia, solidariedade e respeito" .





Em sua publicação, que rapidamente ganhou milhares de interações, o apresentador reforçou seu discurso sobre o poder das ações inspiradoras: "Conselho ajuda, mas exemplo arrasta. E o exemplo deles é gigante!" Internautas celebraram a história como um contraponto a notícias negativas.

"Que esses meninos cresçam sabendo que ser um ser humano incrível vai muito além da força: é sobre respeito, empatia e um coração gigante", escreveu um. "A nobre atitude desses jovens, movidos pela solidariedade e pela empatia, é a prova de que o futuro tem coração e esperança pulsando forte em cada gesto de amor ao próximo" , escreveu outro.



Huck, conhecido por enaltecer boas iniciativas em seus projetos, destacou a importância de gestos como o dos adolescentes: "Vocês são prova de que o futuro pode, sim, ser melhor que o presente." O caso, que ultrapassou os limites do Tocantins, reforça o impacto de pequenas atitudes e o papel de figuras públicas em amplificar mensagens positivas.