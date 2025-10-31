Reprodução/ Instagram @verafischeroficial Vera Fischer

Vera Fischer, de 73 anos, coleciona papéis emblemáticos em obras clássicas da teledramaturgia nacional e já ganhou destaque midiático ao fazer um ensaio nu. Nesta quinta-feira (30), a intérprete respondeu se posaria nua outra vez e falou da possibilidade de voltar às novelas.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual a veterana soma mais de 1,9 milhão de seguidores, um internauta a questionou. Indagada se pretendia tirar fotos sem roupa outra vez, ela foi categórica: "Por hora, não".





Já em relação aos melodramas nacionais, as possibilidades aumentam. "Eu sou atriz, esse é meu ofício. Amo atuar. Se for uma novela legal, um papel legal, aí vou eu", declarou ela, que ainda entregou qual tipo de perfil gostaria de vivenciar em um folhetim: "Nunca fiz uma serial killer. Amaria fazer".

Outro internauta relembrou a telenovela "Laços de Família", de Manoel Carlos. Fischer conseguiu um dos feitos mais almejados por atrizes de TV: dar vida a uma das Helenas do autor. Nesta trama, ela abdicava do amor do rapaz por quem se apaixonou para que a filha, Camila (Carolina Dieckmmann), pudesse ficar com ela.

"Até hoje quando nos encontramos eu chamo a Carol de 'filhota'. São muitos momentos juntas. Adoro! Foi uma fase muito gostosa, mas não sou apegada ao passado. Estou sempre olhando para o que vem pela frente. Claro que guardo todos os momentos com amor", disse.

Relembre

A última aparição de Vera Fischer em novelas foi em 2018, quando defendeu Carmo em "Espelho da Vida", trama protagonizada por Vitoria Strada como Cris Valência no século XXI e Júlia Castelo, no século XX, em uma encarnação passada.

Este também foi o último folhetim de Elizabeth Jhin no canal. A autora não teve o contrato renovado e a Globo parou de produzir tramas espíritas desde então.

Antes de "Espelho da Vida", Fischer colecionou papéis marcantes em obras que se consolidaram na teledramaturgia nacional. "Mandala", "Caminho das Índias", "O Clone", "Salve Jorge" e "Pátria Minha" foram algumas.