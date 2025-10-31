Reprodução/ SBT - Gabriel Cardoso/ Instagram @fatimabernardes Fátima Bernardes, Patricia Abravanel e Túlio Gadêlha

Conhecida pela trajetória em programas jornalísticos e de entretenimento da Globo, a apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu os espectadores ao aparecer no SBT para gravar uma atração. Na ocasião, ela estava acompanhada do atual companheiro, o deputado Túlio Gadêlha (REDE - PE).

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, a ex-mulher de William Bonner compartilhou um registro dos bastidores da filmagem de um quadro do "Programa Silvio Santos".





Trata-se do tradicional "Jogo das 3 Pistas". A competição entre dois oponentes gira em torno de um enigma, com três dicas dadas a cada rodada. Quem adivinhar primeiro ganha. Caso nenhum dos dois saiba, o questionamento é feito à plateia.

A gravação ocorreu na quinta-feira (30) e deve ir ao ar nas próximas edições da atração dominical. Além de Túlio, com quem competiu, Fátima posou ao lado de Patricia, que assumiu o comando do programa desde o afastamento de Silvio, que morreu em 2024.

"Ontem eu e o Túlio Gadêlha estivemos no 'Programa Silvio Santos', com a querida Patricia Abravanel. Rimos e nos divertimos muito. Adoramos participar! Quem será que ganhou? Em breve vai ao ar no SBT. Não percam", escreveu Bernardes na legenda.

Repercussão

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, internautas repercutiram a ida de Fátima ao SBT. Enquanto alguns apenas elogiaram o breve retorno da comunicadora às telinhas, outros teorizaram sobre uma possível aproximação entre ela e a emissora da família Abravanel.

"Não sei ainda o motivo da Fátima não estar de volta ao ar", escreveu uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Ai, como são fofos, ansiosa para assistir", disse uma segunda. "Será que isso não é um indício de que a Fátima será contratada? Outros apresentadores começaram assim", completou uma terceira. "Também acho! Eliana, por exemplo, se aproximou da Globo após o 'Criança Esperança'. Hoje, está lá", concordou uma quarta.