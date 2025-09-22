Reprodução/Internet Tiago Leifert relembrou crise com Corinthians

Tiago Leifert relembrou um episódio que quase custou sua carreira na Globo. Em 2011, durante o Globo Esporte, o apresentador decidiu fazer uma edição especial de 1º de abril que brincava com a ausência de títulos da Libertadores no Corinthians, campeão apenas em 2012.

A produção gravou matérias com jogadores homônimos de outro clube chamado Corinthians e encerrou o programa com um anúncio fictício. “Pedi para pegar o Galvão gritando que o São Paulo foi campeão da Libertadores. Pedi para tirar São Paulo e colocar Corinthians. Encerramos o programa dizendo: ‘Primeiro de abril, aniversário do título da Libertadores do Corinthians’”, contou.

Caos instaurado

Apesar dos alertas da equipe,levou a ideia ao ar. Logo após o programa, ele recebeu uma ligação de Andrés Sanchez, então presidente do Corinthians, que havia conseguido seu contato por meio de Ronaldo. “Ele falou: ‘Você sabe por que eles chamam de bando de loucos, né? Eu liguei na Globo e pedi para mandar você embora’”, recordou.

Tiago Leifert afirmou que tentou explicar que era apenas uma brincadeira, mas enfrentou a irritação do dirigente. “Ele deu três ou quatro gritos e eu falei: ‘Fica calmo, está tudo bem, eu amo o Corinthians, tratamos vocês super bem, vocês têm a melhor audiência na Globo’. Daí ele desligou e Ronaldo foi quem o acalmou mais”, relatou.