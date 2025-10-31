Reprodução/ Instagram @bohnvitoria Vitoria Bohn e Caio Castro

Vitoria Bohn, a namorada de Caio Castro, se tornou assunto em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter. O motivo? Uma resposta dada a um internauta que a questionou sobre pagar a conta dos encontros com o companheiro.

"Amiga, é você quem paga o encontro?", questionou. Sem fugir da pergunta, Bohn garantiu que não era responsável pelo pagamento dos programas em casal. "Nunca", rebateu ela. A resposta viralizou e trouxe à tona de volta um episódio polêmico do artista.







Relembre

Em 2022, durante participação no videocast "Sua Brother", Caio Castro dividiu opiniões ao fazer uma declaração inusitada sobre pagar ou não a conta quando sai em casal. “Qual a diferença de pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar", disse ele.

"Eu não tenho que fazer p*rra nenhuma. Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta. Não chega nem conta, já está resolvido. Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha”, acrescentou na ocasião.

Desde então, Caio passou a ser alvo de memes e piadas que o rotulam como "mão de vaca". O episódio foi relembrado nesta sexta-feira (31), quando Vitoria Bohn afirmou que não fazia os pagamentos. "O amor verdadeiro fazendo ele abrir o bolso", brincou uma internauta. "Um novo homem", opinou uma segunda. "Eu não me importaria de pagar se ele fosse meu namorado", brincou ainda uma terceira.

Acidente

Conhecido pela interpretação de mocinhos e vilões em telenovelas da Rede Globo, Caio Castro tem se dedicado ao automobilismo. Na quinta-feira (30), ele passou por um episódio delicado ao sofrer uma batida durante um treino de corrida.

O automóvel no qual o ator de 36 anos estava teve a dianteira destruída. Vitória Bohn foi quem divulgou o acidente aos internautas. Mesmo com o susto, a namorada tranquilizou os fãs e afirmou que ele já estava se recuperando, sem nenhum tipo de complicação grave.