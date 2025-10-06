Reprodução/Rogério Pallatta/SBT The Voice Brasil estreia nesta segunda (6)

O SBT adotou uma estratégia inusitada para promover a estreia do The Voice Brasil, apresentado por Tiago Leifert. A emissora de Silvio Santos (1930-2025) sabe que a cena mais aguardada de Vale Tudo, na TV Globo, vai ao ar nesta segunda-feira (6) e chegou a sugerir que os telespectadores mudassem de canal logo depois.

"Amanhã [hoje], às 22h30, após a morte da Odete [Roitman], venha se divertir com a gente", dizia a chamada exibida na programação, que repercutiu nas redes sociais.

Essa tática era comum quando Silvio Santos ainda comandava diretamente o canal. Em 2008, por exemplo, o SBT chegou a pedir que, logo após a novela A Favorita, o público trocasse de emissora para assistir à reprise de Pantanal, originalmente exibida pela extinta TV Manchete.





Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles são os técnicos da nova edição do programa, que tem Boninho como produtor executivo.

A parte técnica da produção é de responsabilidade da Formata Produções. O The Voice Brasil será exibido simultaneamente no Disney+ e no SBT.

Sobre o The Voice Brasil

Boninho, garantiu estar muito feliz em dirigir essa temporada do The Voice na emissora da Anhanguera.

"Estou muito feliz de estar aqui, subindo ao palco ao lado de parceiros tão grandes e importantes como o Disney+ e o SBT. O fato de eles toparem estar juntos neste projeto mostra a força do formato The Voice, que segue firme e forte em mais de 20 países. Ver as marcas que acreditaram e entraram com a gente de cara só reforça a potência do programa", disse o filho de Boni.

Daniela Beyruti também falou sobre o novo projeto.

"É um presente para a Formata fazer parte deste projeto com três titãs: SBT, Disney + e Boninho. Para nós como produtores realizar esta costura e fazer acontecer nesta grandiosidade e nível técnico que estamos atingindo é muito prazeroso! Ficamos nesta retaguarda como a produção deve fazer, mas trabalhando com times de uma qualidade impecável", reforçou.