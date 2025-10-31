Reprodução/Internet Galvão Bueno narrará os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

O SBT exibirá a Copa do Mundo. A emissora firmou parceria com a N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio, para a transmissão do torneio em 2026. Ao todo, serão 32 jogos exibidos nos canais das duas empresas, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira. O grande destaque será a presença do narrador, que comandará as narrações dos jogos do Brasil.

retorna ao posto que o consagrou na TV brasileira em uma parceria inédita com o SBT. “É uma emoção que se renova a cada Copa”, afirmou o narrador. Ele estará ao lado de Tiago Leifert, que também integrará o time de transmissão da Copa no SBT e celebrou a união com a N Sports. “Vamos surpreender, tenho certeza”, disse o jornalista e apresentador.

Transmissão com o DNA do SBT

A operação será no modelo simulcast, com as mesmas transmissões na TV aberta e na TV por assinatura. A produção dos jogos será feita em conjunto, utilizando uma equipe única para as exibições nos dois canais. O projeto é um marco na estratégia de expansão esportiva doe representa o maior investimento da história da N Sports.

O acordo foi viabilizado por meio de sublicenciamento com a LiveMode, detentora dos direitos da competição para o mercado brasileiro. A cobertura está sendo planejada com foco em leveza, emoção e proximidade com o público. “Nosso objetivo é oferecer uma transmissão emocionante, leve e próxima das famílias, com o DNA do SBT”, afirmou Daniela Abravanel Beyruti, presidente da emissora.

A Copa do Mundo da FIFA 26™ será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, com número recorde de seleções participantes. Além dee Tiago Leifert, a cobertura contará com nomes do SBT, da N Sports.