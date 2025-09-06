Reprodução/Internet Boninho e Tiago Leifert retomam parceria no The Voice Brasil, agora no SBT

José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, celebrou a retomada de sua parceria com Tiago Leifert no The Voice Brasil, agora no SBT. Em publicação nas redes sociais, o diretor destacou a emoção de voltar a trabalhar com o apresentador, que comandará a nova fase do reality musical.

“Estar com o Titi de volta nesse The Voice Brasil, além de muito emocionante, tem um significado especial pra gente”, escreveu Boninho. Os dois já haviam dividido projetos de sucesso na Globo, como o próprio The Voice e o Big Brother Brasil.

O diretor afirmou que o reencontro simboliza uma continuidade de histórias que não haviam sido concluídas. “É sobre completar um ciclo que foi interrompido durante a última edição que ele não pôde terminar. Hoje podemos comemorar. E muito”, declarou.

Relembre o caso



Na publicação,aparece apertando a mão de Tiago Leifert e dando um beijo em seu rosto. “Meu querido Titi, meu amigo e parceiro, que bom poder estarmos juntos de novo! Como é lindo ver o seu olho brilhar e te ver sorrindo”, acrescentou.

Tiago Leifert deixou o The Voice Brasil em 2021. O ex-apresentador da Globo optou por focar na filha, Lua, que foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer ocular raro que atinge a retina, principalmente em crianças pequenas.