Divulgação O ator e cantor Alexandre Nero

Alexandre Nero, de 55 anos, anunciou nesta terça-feira (28) que fará uma pausa na carreira após o fim da novela " Vale Tudo ", na qual interpreta Marco Aurélio. O ator explicou que o descanso é necessário após quatro produções seguidas e admitiu sentir o impacto da rotina intensa. “ Eu já tenho dificuldade, e falei: ‘vou dar pane’, preciso parar ”, afirmou durante entrevista ao programa " Sem Censura ", da TV Brasil.

No bate-papo, Nero comentou que chegou a recusar convites para novos trabalhos depois das gravações da novela. “ Recebi logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns ‘nãos’. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu ia enlouquecer ”, declarou o artista.

A sequência de papéis em novelas, segundo Nero, foi um dos principais motivos da pausa. Ele atuou em " Travessia ", " Guerreiros do Sol ", " No Rancho Fundo " e "Vale Tudo" sem intervalos entre as produções. O ator afirmou que a rotina o fez perder o foco e sentir esgotamento físico e mental.

Durante a entrevista, Alexandre Nero também adiantou que não há planos imediatos de voltar a atuar ou cantar. “ Não tenho, eu precisei realmente parar de pensar ”, declarou. O artista explicou que deseja um período longe das câmeras para reorganizar a vida pessoal e profissional.

Em "Vale Tudo", Nero interpreta Marco Aurélio, empresário ambicioso que chega a atirar em Odete Roitman, tornando-se um dos principais suspeitos do atentado contra a personagem. No desfecho da trama, Odete sobrevive, e o vilão termina monitorado por tornozeleira eletrônica após fingir uma doença para escapar da prisão.

O ator afirmou que o projeto exigiu muita entrega e intensidade emocional. “ Foi um personagem muito denso, que exigiu muito de mim. Estou feliz com o resultado, mas agora preciso respirar ”, disse.