Reprodução/Globo Morte de Odete Roitman impulsiona audiência de Vale Tudo

Com a exibição da morte da vilã Odete Roitman no capítulo desta segunda-feira (6), a novela Vale Tudo entrou oficialmente em sua reta final e trouxe de volta a pergunta que parou o Brasil no século passado: Quem matou Odete Roitman?.

Em audiência, Vale Tudo conquistou um desempenho histórico. Os dados prévios de ibope da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, indicam média de 29,97 pontos para a morte de Odete Roitman, com um pico de 30,88 às 22h09.

A novela da Globo, que foi exibida entre 21h30 e 22h38, assegurou a melhor performance de uma novela das 9 da Globo nos últimos 626 dias, desde 19 de janeiro de 2024, dia em que o desfecho de Terra e Paixão emplacou média de 31,8 pontos. A trama ainda teve um share (percentual de TVs ligadas) de 46,92%.

Concorrência

No confronto direto com o capítulo decisivo de Vale Tudo, as plataformas de streaming asseguraram a vice-liderança de audiência, com 13,56 pontos. A Record, com os folhetins A Vida de Jó e Reis, pontuou 4,44, seguida pelos 4,11 dos canais da televisão por assinatura e por 3,14 do SBT, com o Programa do Ratinho e a última semana de As Filhas da Senhora Garcia.

Em São Paulo, cada ponto representa 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos — os dados finais só serão divulgados na manhã desta terça-feira (7). No Rio de Janeiro, a morte de Odete teve pico de 38 pontos.

