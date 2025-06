Reprodução Globoplay 'Guerreiros do Sol'

"Guerreiros do Sol" estreia nesta quarta-feira (11), no catálogo da plataforma de streaming do Grupo Globo, o Globoplay. A trama, contudo, não se restringirá ao on demand. Isso porque também será transmitida no Globoplay Novelas, antigo canal Viva.

A obra terá 45 capítulos no total, mas não será disponibilizada na íntegra. A cada quarta-feira, será liberado um bloco de cinco episódios. O formato ocorre assim como o esquema de outras obras exibidas fora da TV aberta, como "Beleza Fatal" (2025), "Todas as Flores" (2023) e "Verdades Secretas 2" (2021).

O enredo será ambientado entre os anos de 1920 e 1930, inspirado nas figuras históricas de Maria Bonita e Lampião. Quem assume o protagonismo do folhetim é Thomás Aquino, visto como Mario Sérgio em "Vale Tudo"; e Isadora Cruz, recém-vista como Roxelle em "Volta por Cima".

A dupla está responsável pelos papéis principais de Josué e Rosa. Ao longo dos capítulos, eles acabarão se apaixonando perdidamente um pelo outro e se tornarão um casal de cangaceiros que enfrenta vários dilemas com coronéis.

O plano de fundo da narrativa será o sertão nordestino. Outros artistas de peso compõe o elenco, a exemplo de Alinne Moraes, Alexandre Nero, Alice Carvalho, Daniel de Oliveira, Larissa Bocchino, Nathalia Dill, Theresa Fonseca e José de Abreu.

George Moura e Sergio Goldenberg são a dupla de roteiristas responsáveis pela escrita da telenovela. Os autores se inspiraram no livro homônimo de Frederico Pernambucano de Mello. Este terceiro, inclusive, participou da produção como consultor de pesquisa e conteúdo.

Rogério Gomes, o Papinha, apelido pelo qual conhecido no meio artístico, assinou a direção.