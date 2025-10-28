Instagram Ana Castela e Zé Felipe treinam juntos e vaza suposta aliança

Zé Felipe deu um jeito para driblar a saudade de Ana Castela. A cantora cumpre agenda de shows em Portugal e por conta da distância e do fuso horário, o casal tem tido pouco tempo para se falar. No entanto, o cantor conseguiu uma folga na agenda para conversar com a namorada por meio de uma videochamada.



Ela, inclusive, compartilhou um print do momento nos stories de seu Instagram e se derretu ao colocar um emoji de coração.

Reprodução/Instagram Zé Felipe e Ana Castela





Turnê internacional

Ana Castela tem feito shows pela Europa. Desta vez, a boiadeira tem se apresentado em Portugal e por isso, acaba tendo pouco tempo de qualidade junto com Zé Felipe, mas sempre que podem trocam interações pelas redes sociais.

Ela fez questão de compartilhar alguns registros das apresentações em suas redes sociais e o ex de Virgínia Fonseca não perde a oportunidade de deixar um recado carinhoso nos comentários.

“Porto, vocês já sabem como é, né? Hoje é dia de fazer tudo tremer de novo! Bora fazer históriaaa”, escreveu Ana na legenda do post. Zé comentou: “Lindaaa”, acompanhado de um coração vermelho.

A sogra da cantora também deixou um elogio. "Linda❤️", publicou ela.
















