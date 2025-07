Reprodução: Redes Sociais Cissa Guimarães comanda o Sem Censura





O " Sem Censura ", um grande clássico da TV brasileira, completou 40 anos, marcando gerações. A atração é um programa de entrevistas exibido pela TV Brasil desde 1º de julho de 1985.

O projeto foi idealizado pelo jornalista Fernando Barbosa Lima, em um período em que o Brasil atravessava uma forte ebulição social, após duas décadas de ditadura militar e o início da abertura política brasileira.

A atração foi pioneira e nasceu com o formato que fomentou sua marca registrada: a bancada circular, onde entrevistados e debatedores analisam os mais diversos temas, mantendo a atualidade da atração. Ao centro, a apresentadora comanda a conversa ao vivo.

Fazendo parte da vida dos brasileiros, o programa foi considerado um grande sucesso de público e crítica, chegando a receber mais de cinco mil convidados ao longo dos anos, com mais de dez apresentadores em diferentes fases. O Sem Censura retomou o formato original e reestreou em fevereiro de 2024, desta vez sob o comando de Cissa Guimarães.

Grandes apresentadores

Reprodução/TV Brasil Leda Nagle fez parte da história do Sem Censura





A produção, que a cada ano se reinventa, teve grandes nomes à frente da apresentação. O mais lembrado pelo público é o de Leda Nagle, que ficou 20 anos na bancada, apresentando o programa de 1996 a 2016.

Confira outras apresentdoras que passaram ou estão no jornalístico:

Tetê Muniz(1985)

Gilsse Campos(1985–1986)

Lúcia Leme(1986–1996)

Elizabeth Camarão(1991)

Márcia Peltier(1991–1993)

Liliana Rodriguez(1991–1996)

Leda Nagle(1996–2016)

Vera Barroso(2017–2020)

Bruno Barros(2017–2020)

Katy Navarro(2017–presente)

Marina Machado(2020–2023)

Cissa Guimarães(2024–presente)

Muka(2024–presente).

Atração premiada



Reconhecido em 2025 com o Prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, o Sem Censura conquistou a categoria de Melhor Programa de Televisão. O formato se consagrou nas tardes da TV brasileira.

Jornalismo de qualidade

Reprodução: TV Brasil Ingrid Guimarães em participação ao Sem Censura





Uma das falas mais marcantes da atual temporada, apresentada por Cissa Guimarães, ocorreu quando a apresentadora fez uma observação sobre a carreira de Ingrid Guimarães, entrevistada na atração.

Surpresa, Ingrid disparou: "Eu gosto de gente que pesquisa a vida, gente. Estou cansada de ir a podcast em que ninguém conhece teu passado, ninguém pesquisa. Eu estou tão feliz de estar aqui" , pontuou a atriz.

Cissa Guimarães à frente do Sem Censura





A apresentadora Cissa Guimarães assumiu a atração em fevereiro de 2024. Na volta, o Sem Censura voltou a ser exibido de segunda a sexta-feira. Ela, inclusive, falou sobre a alegria e a grande responsabilidade de comandar uma atração tão bem-sucedida.

"Quando recebi o convite, senti um friozinho na barriga por ser um programa icônico. Eu sempre senti falta, na minha trajetória, de um tempo maior para entrevistas. E no Sem Censura temos esse tempo maior, de um debate respeitoso e a chance de perguntar o que de fato eu queria saber" , disse na época.

"Eu acho que tem espaço para todos os tipos de podcasts. Tem alguns que eu gosto muito, como o do Mano Brown. Acho que temos que ter respeito pela pessoa que estamos entrevistando. Você não pode convidar alguém para o seu programa e não pesquisar a vida dela" , contou ao podcast No Ar, com Carol Barreto e Léo Melo.

Semana especial

Desde que completou quatro décadas no ar, o programa recebeu personalidades. Estiveram nomes como Zeca Camargo, Leda Nagle, Fernanda Gentil e Cristina Padiglione.

Além dos atores Eduardo Sterblitch, Sheron Menezzes e Fabiana Karla , o filósofo Mário Sérgio Cortella, o cantor Tiago Iorc, o ex-jogador Walter Casagrande e o ator e cantor Evandro Mesquita.

Cissa celebrou a ocasião: "É uma honra participar dos 40 anos desse programa tão icônico para a cultura brasileira. Me sinto grata e feliz por este momento na bancada. Temos que valorizar muito essa produção prestigiada e importante para a democracia do Brasil, que sempre esteve preocupada com arte, informação e serviço de qualidade" , disse à TV Brasil sobre o legado da atração e a atual fase.

Record histórico em audiência



O programa é um fenômeno na TV Brasil. De acordo com dados do Kantar Ibope, no dia 18 de setembro de 2024 bateu um recorde histórico, consolidando a melhor audiência da década, com média de 0,91 no Rio de Janeiro e pico de 1,12.

Fenômeno na web

O Sem Censura se transformou em um grande fenômeno digital. Os cortes da atração estão frequentemente nas redes sociais, alcançando milhares de visualizações. Segundo a TV Brasil, a emissora, por meio do programa, conquistou a liderança no Top 5 de engajamento entre as instituições federais, impulsionada pelo sucesso da atração.

Que horas e quando vai ao ar

O Sem Censura vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h, na TV Brasil, sob o comando da apresentadora Cissa Guimarães.