Instagram/Rede Globo Alexandre Nero defende teoria e afirma: “Marco Aurélio matou Odete Roitman”

Alexandre Nero, de 55 anos, compartilhou nas redes sociais uma teoria sobre o desfecho do remake de "Vale Tudo", exibido nesta sexta-feira (17). O ator, que interpreta Marco Aurélio, discordou do final apresentado na TV e afirmou que, em sua visão, Odete Roitman (Debora Bloch) está morta.

Em um vídeo publicado no Instagram, Nero explicou sua interpretação sobre o destino da vilã. “ A Odete Roitman está viva? Não está. O Marco Aurélio matou ela ”, disse. O ator argumentou que detalhes psicológicos dos personagens indicam que as cenas finais podem ter sido frutos de delírio.

Segundo Nero, Freitas ( Luis Lobianco) foi o único personagem a ver Odete viva após o atentado, o que levanta dúvidas sobre a veracidade das cenas.

“ Vocês lembram que ele falava da mãezinha dele? Alguém viu a mãezinha dele? Não viu. Por quê? Porque a mãezinha dele não existia. Ela já estava morta há muitos e muitos anos. Ele tem sinais claros de delírios paranoicos. É um homem sozinho que falava com a mãe que não existia mais. ”

O ator comparou o comportamento de Freitas a personagens de filmes psicológicos. “ Ele criou, tipo o Clube da Luta, sabe? O protagonista cria um amigo imaginário. Então, quem o Freitas pensou que era amigo dele? Odete ”, explicou.

Nero reforçou que a narrativa apresentada no final da novela não deve ser interpretada de forma literal. “ É muito importante analisar profundamente detalhes dos personagens antes de qualquer julgamento ”, afirmou. Para ele, a genialidade do texto está nas ambiguidades e nos sinais deixados ao longo da trama.

No último capítulo, um flashback mostrou Marco Aurélio atirando em Odete após o tiro errado de Heleninha (Paolla Oliveira). Mesmo assim, a vilã sobreviveu e fugiu do país com a ajuda de Freitas, segundo a versão exibida.

Encerrando o vídeo, Nero concluiu: “ Marco Aurélio é quem matou Odete Roitman. Página virada, ponto final, acabou, gente. Vamos mudar de assunto. ”