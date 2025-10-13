TV Globo Marco Aurélio

Alexandre Nero, de 55 anos, entrou na brincadeira sobre o mistério de "Vale Tudo " . O ator republicou nas redes sociais um vídeo do " Domingão com Huck ", exibido neste domingo (12), em que reafirmou a aposta de que Marco Aurélio, seu personagem, é o responsável pela morte de Odete Roitman, vivida por Debora Bloch.

“ Gente, eu tô tipo o Padre Kelmon. Sei que não vou ganhar… mas tô fazendo minha campanha, né? ”, escreveu o artista.

A fala foi feita durante o programa dominical apresentado por Luciano Huck, que dedicou um quadro especial ao suspense da novela. Nero apareceu bem-humorado e explicou o engajamento do público na reta final do remake.

O ator reforçou a torcida por Marco Aurélio como o assassino, mesmo admitindo que a hipótese é improvável.

Mistério será revelado no último capítulo

O segredo sobre quem matou Odete Roitman será revelado apenas no capítulo final, que vai ao ar nesta sexta-feira (17). Além de Marco Aurélio, também estão na lista de suspeitos Celina ( Malu Galli), César ( Cauã Reymond), Heleninha ( Paolla Oliveira) e Maria de Fátima ( Bella Campos). A identidade do assassino é mantida sob sigilo pela emissora.

Nos bastidores, imagens de gravações chamaram atenção dos fãs. Nero e Carolina Dieckmmann, intérprete de Leila, foram vistos filmando uma cena em que aparecem algemados. O casal é surpreendido por policiais ao tentar embarcar em um jatinho.

A prisão de Marco Aurélio e Leila ainda é um mistério. Os personagens são mostrados como corruptos, envolvidos em lavagem de dinheiro e fraudes empresariais. Apesar disso, fãs acreditam que o crime contra Odete pode ter outra motivação.

