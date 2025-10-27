Reprodução/ Instagram @tvglobo @belo @nicfagundess Belo e Nicole Fagundes

Belo, de 51 anos, viu o próprio nome ser veiculado em uma série de boatos e especulações desde domingo (26), quando foi visto deixando um show na companhia de uma mulher loira. Nesta segunda-feira (27), a equipe da namorada dele, Rayane Figliuzzi, se manifestou.



Em nota enviada ao iG gente, explicou quem era a mulher, acusada por internautas de ser amante do cantor e compositor. "Viemos esclarecer que a pessoa mencionada é Nicole Fagundes, assistente pessoal da influenciadora e empresária Rayane Figliuzzi, atual companheira do artista", começa.





"Cumpre pontuar que Nicole se encontrava na mesma van utilizada por toda a equipe do cantor, bem como pelo melhor amigo e social media de Rayane Figliuzzi, que, inclusive, reside com o casal. Portanto, não há qualquer fato que possa sugerir conduta inadequada ou incompatível com o compromisso afetivo e familiar de Belo com Rayane Figliuzzi", acrescenta.

Por fim, a assessoria da peoa de "A Fazenda 17" ainda detalhou a dinâmica do casal. Segundo informou, ambos moram na mesma residência e Zion, filho de Rayane, também mora com a mãe e o cantor. Atualmente, Figliuzzi, está confinada em Itapecirica da Serra, na competição exibida pela Record TV.

"Reiteramos que o cantor mantém seu relacionamento com Rayane Figliuzzi de forma plena e estável. Ambos compartilham o mesmo lar, onde também reside o filho da influenciadora, o pequeno Zion", enfatiza a equipe.

"Confiamos no zelo e na seriedade da imprensa e contamos com a colaboração de todos para que a verdade seja devidamente preservada e divulgada. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais", conclui a nota enviada à reportagem.

Em dezembro de 2024, Belo surpreendeu o público ao anunciar o relacionamento com Rayane Figliuzzi. Isso porque parte dos fãs do artista esperava que ele fosse se reconciliar com a ex-BBB Gracyanne Barbosa, de quem se separou em abril do mesmo ano.

Atualmente, Belo vive uma nova fase profissional, tentando emplacar a carreira como ator. Ele interpreta Misael, um personagem que perde a mulher, vítima de um esquema ilegal de medicações falsas liderada por Santiago (Murilo Benício) em "Três Graças".

O cantor não tem feito manifestações sobre a companheira, participante de "A Fazenda 17". Mutirões também não estão sendo feitos pela equipe dele. O músico, quando questionado, confirma que continua comprometido com Rayane.