Instagram Belo publica primeira foto com Rayane pela web e declara: “Parabéns, minha Bela”

Belo , de 51 anos, compartilhou pela primeira vez uma foto ao lado de Rayane nas redes sociais nesta segunda-feira (27). A publicação marcou o aniversário de 28 anos da participante de " A Fazenda 17 ", reality show da Record.

O registro foi publicado nos Stories do Instagram do cantor, onde ele se declarou para a namorada. “ Parabéns, minha Bela. Saúde, paz e amor ”, escreveu Belo. A foto mostra o casal sorridente, em um momento de descontração.

O cantor e a influenciadora estão juntos oficialmente há quase um ano, mas o relacionamento vinha sendo mantido de forma discreta. Essa foi a primeira vez que Belo fez uma postagem assumida com a parceira desde o início da relação.

Durante o confinamento na "A Fazenda", Rayane explicou por que o namorado evitava publicar fotos do casal. “ Eu falo para ele: ‘Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo’ ”, contou.

A influenciadora também citou Gracyanne Barbosa, ex-esposa de Belo, ao comentar o assunto.

“ Eles são da mesma emissora, todo o tempo têm que postar coisas juntos, e eu entendo isso muito bem, porque é trabalho, contrato. Então eu não quero isso. Então, uma foto minha, uma foto dela ”, disse.