Poliana Abritta se despede da sogra, jornalista Theresa Walcacer

Poliana Abritta emocionou seguidores nesta quinta-feira (9) ao se despedir da sogra, a jornalista Theresa Walcacer, que morreu na quarta-feira (8). A comunicadora era mãe de Chico Walcacer, companheiro da apresentadora do Fantástico, e teve longa trajetória na televisão brasileira.

Na publicação feita nas redes sociais, Poliana expressou carinho e admiração por Theresa, que iniciou carreira na Globo em 1971 e trabalhou em diferentes programas jornalísticos da emissora.

Na homenagem, Poliana descreveu a sogra como uma mulher inspiradora e sensível.

“ Theresa tinha olhar de encantamento: pela vida, pela arte, pelos afetos que costuravam seus dias. E encantava! Com o sorriso, com as conversas, com a troca genuína e intensa. As mensagens vinham cheias de poesia, de referências, bordadas em cuidado ”, escreveu.

A jornalista afirmou que tinha uma cumplicidade entre as duas e relembrou momentos marcantes da convivência.

“ Foi testemunha do meu amor e eu do dela. Por todos. Levou meu coração. E eu carrego o dela comigo. Assim como os banhos de cachoeira, as longas conversas, as peças de teatro, a cumplicidade, a confiança mútua, o amor! Ah, minha amada? Que os mistérios que nos envolvem em muitas conexões me deixem te sentir sempre perto .”

Theresa Walcacer começou a carreira como pesquisadora na Globo e se tornou referência na redação da emissora. Atuou em programas como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo e Globo Repórter.

Nos últimos anos, integrou a equipe da GloboNews, onde permaneceu até 2023.