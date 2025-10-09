Reprodução/Memória Globo/Renato Velasco Morre a jornalista Theresa Walcacer

A jornalista Theresa Walcacer morreu na madrugada desta quinta-feira, 9, em sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro, aos 81 anos. Considerada uma das pioneiras nos programas jornalísticos da TV Globo, foi uma profissional fundamental para a história da emissora.

Ela trabalhou em diversos telejornais de destaque, como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Globo Repórter e na GloboNews. A jornalista sofria de problemas cardíacos crônicos; no entanto, a causa da morte não foi revelada.

Quem era Theresa Walcacer?

Nascida em 1944, em Manhumirim, Minas Gerais, Theresa cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e posteriormente transferiu-se para a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).





Iniciou sua carreira em 1967, trabalhando como freelancer para as revistas Pais & Filhos e Geografia Universal. Em 1970, ingressou no Departamento de Pesquisa do Jornal do Brasil, atuando nas editorias de Internacional e Cultura.

Em 1971, foi contratada pela TV Globo como pesquisadora:

"Eu vim para a Globo no dia 1º de julho de 1971, para um pequeno departamento de pesquisa do jornalismo. Era um mezanino no final do corredor do 3º andar, onde ficava Seu Álvaro e Seu Chico, que já morreram. Eram bons pesquisadores. Havia uma pilha de pequenos rolos de filme, aquele óptico, negativo com óptico. E eu fiquei trabalhando ali", disse a jornalista.

Em depoimento ao projeto Memória Globo, Theresa falou sobre sua paixão pelo jornalismo:

"O papel do jornalismo é esclarecer e traduzir os fatos com as ferramentas que a gente tem de texto e imagem. É apurar e dar a informação com a maior clareza possível", afirmou.

A jornalista saiu da TV Globo em 2013. Theresa deixa 2 filhos e 5 netos.