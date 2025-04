Reprodução/Internet Repórter do Jornal Hoje, Raquel Honorato deixa a Globo para morar fora

A Globo promoveu mudanças na sua equipe de jornalismo em Brasília após a saída de Raquel Honorato. A repórter pediu demissão da emissora na quarta-feira (23), encerrando um ciclo de dez anos, período em que se destacou por sua cobertura política no Jornal Hoje.

Segundo a Folha de S.Paulo, a jornalista decidiu deixar o país para viver uma nova fase pessoal. Com a saída de Raquel Honorato da equipe do Jornal Hoje, a Globo decidiu promover Isabela Camargo, que atuava na GloboNews e vinha ganhando visibilidade com sua cobertura política.

Para a vaga deixada por Isabela, a emissora escolheu Beatriz Borges, que integra a equipe local de Brasília desde 2022 e tem se destacado na cobertura jornalística da capital federal. As movimentações no Jornal Hoje foram anunciadas por Luiz Ávila, diretor de jornalismo da Globo no Distrito Federal, em comunicado enviado internamente.

“Raquel Honorato está de saída para viver novos sonhos. Pro lugar dela no JH [Jornal Hoje], convidamos a Isabela Camargo. Para o lugar da Isa na GloboNews, convidamos a Beatriz Borges. Em breve, anunciaremos quem vai ocupa o lugar da Bia no jornalismo local. Boa sorte a todas”, afirmou.