Reprodução/Internet William Bonner deixa o Jornal Nacional após 29 anos e vai para o Globo Repórter

William Bonner anunciou nesta segunda-feira (1º) que deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos. O jornalista ficará no comando do telejornal até 3 de novembro, quando será substituído por César Tralli. Renata Vasconcellos seguirá na bancada, formando a nova dupla de âncoras.

A informação foi divulgada pela Globo nesta segunda-feira, data que comemora o aniversário de 56 anos do telejornal.

Bonner, no entanto, não se aposentará. O jornalista como apresentador do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2026. O cargo de editor-chefe do JN ficará com Cristiana Sousa Cruz, que atua como editora adjunta há seis anos.

Mudanças no jornalismo da Globo a partir de novembro

O Jornal Hoje passará a ser comandado por Roberto Kovalick, como já apontado anteriormente pelo colunista do iG Alessandro Lo Bianco , enquanto o Hora Um ficará sob a apresentação de Tiago Scheuer. As alterações fazem parte de uma reestruturação planejada há cinco anos pela direção de jornalismo.

Segundo Bonner, a decisão de deixar o JN foi amadurecida em conjunto com a emissora. Ele explicou que buscava reduzir responsabilidades executivas e ter mais tempo para a família.

“ Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN ”, disse.

O jornalista explicou ainda o sonho de integrar o Globo Repórter .

“ Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN ”, afirmou.

César Tralli, que assumirá a vaga, declarou que encara a nova fase como um desafio.

“ Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN ”, afirmou.

Renata Vasconcellos celebrou a chegada do colega.

“ Depois de mais de uma década de parceria incansável com William Bonner na bancada do Jornal Nacional, é com um imenso prazer que eu recebo César Tralli nessa nova etapa ”, disse a jornalista.

Sandra Annenberg também destacou a felicidade de receber Bonner no Globo Repórter .

“ Estou muito feliz com a chegada do William ao Globo Repórter! Somos amigos de longa data e voltaremos a trabalhar juntos ”, afirmou.

O diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ricardo Villela, afirmou que a mudança foi planejada com cuidado.

“ Na Globo, mudanças dessa magnitude são planejadas com um foco prioritário: nossa conexão com os brasileiros. É reconfortante olhar para o time da Globo e encontrar os profissionais com o talento, a experiência e o compromisso com o jornalismo profissional ”, afirmou.