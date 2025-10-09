Reprodução/Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet posta foto aproveitando praia

Yasmin Brunet aproveitou a última terça-feira (7) para curtir um belo dia de sol na praia. Usando um biquíni azul com uma tanga combinando, a influenciadora mostrou como tem aproveitado seus dias de descanso.

Sem revelar a localização, ela publicou fotos em que aparece usando roupas de praia e biquíni. Ela posou tanto na areia quanto em um barco, observando golfinhos. As imagens fizeram o maior sucesso em seu perfil no Instagram.

Colegas de Yasmin do Big Brother Brasil 2024, da TV Globo, fizeram questão de comentar suas fotos.

"Tá linda", disse Isabelle Nogueira. "Que saudade", pontuou Michel.





Yasmin Brunet e affair

Recentemente, a ex-BBB foi vista em clima de romance com o empresário Ronald Lopes, em uma das ilhas de Fernando de Noronha. A imagem compartilhada levantou suspeitas sobre um possível affair. Ambos têm publicado registros da viagem, porém, até o momento, não confirmaram o relacionamento.

O suposto casal teria aproveitado a Praia da Conceição e, depois, passado um tempo sozinhos em um estacionamento, segundo informações do jornal Extra.

Ronald é empresário e fundador de uma empresa de "tecnologia, I.A. e marketing estratégico", que presta serviços a grandes corporações.

Nas redes sociais, ele acumula mais de 5,5 milhões de seguidores e mantém um contato próximo com os fãs, compartilhando registros de viagens e experiências. De origem humilde, vindo de uma comunidade na região de Belo Horizonte, já trabalhou como lavador de carros, vendedor ambulante e motorista de aplicativo.