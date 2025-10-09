Instagram Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa voltou ao tom ruivo. A atriz compartilhou o retorno a coloração no feed do Instagram na noite da última quarta-feira (8). Segundo a artista, a decisão simboliza um reencontro com a própria essência.

A entrevista ao O Globo, a atriz afirmou que o novo visual representa equilíbrio e autoconhecimento, além de marcar o início de uma nova fase pessoal e profissional.

“ Eu acredito muito nessa ideia de que o cabelo é uma extensão da nossa identidade. Como loira, eu me permiti explorar um lado mais ousado, curioso, quase experimental. Era como se eu estivesse brincando com uma nova versão de mim mesma, descobrindo outras formas de me expressar. Já o ruivo é meu lugar de força, de pertencimento. Quando estou ruiva, sinto que estou em casa, em equilíbrio comigo mesma. É uma cor que me dá confiança, que traduz muito do que sou. Cada fase trouxe aprendizados importante s”, disse Marina.

Segundo a artista, a mudança também tem relação com o momento que vive. “ Eu amei me descobrir em outra versão! Foi muito divertido ser loira e poder interpretar uma personagem em um filme com outra estética. Agora é hora de novos capítulos da minha vida profissional e pessoal e precisei voltar para as minhas raízes! ".

"Tremembé"

A atriz de 30 anos fez sua mudança para interpretar Suzane Von Richthofen na série " Tremembé ", original da Prime Video. A série abordará, de maneira ficcional, o que se passaria no presídio mais famoso do Brasil.

Suzane já foi interpretada anteriormente por Carla Diaz na trilogia: " A Menina que Matou os Pais ", " O Menino que Matou Meus Pais " e " A Menina Que Matou os Pais - A Confissão ".

" Tremembé " será o primeiro trabalho da ruiva fora da Globo, que está longe das novelas desde 2023 que interpretou a vilã Preciosa Montebello, de " Fuzuê ".