Reproduçao TV Globo Luciano Huck, Maju Coutinho e Poliana Abritta

A TV Globo promoverá ajustes em sua grade de programação neste domingo (15). Isso porque a líder em audiência transmitirá três partidas do Mundial de Clubes da Fifa: PSG X Atlético Madrid; Palmeiras X Porto; e Botafogo X Seattle Sounders.

Duas das principais atrações dominicais do canal sofrerão alterações por conta das disputas de futebol. Tratam-se do "Domingão com Huck" e do "Fantástico", revista eletrônica comandada pelas jornalistas Poliana Abritta e Maju Coutinho.





O programa de auditório apresentado pelo marido de Angelica irá ao ar em novo formato, com redução significativa no tempo habitual. A atração, que normalmente ocupa cerca de três horas da programação, será encurtada para apenas 1h30.

Além disso, será dividido em duas partes. A primeira começa às 14h35 e termina 15h30, dando lugar ao jogo de PSG X Atlético Madrid. Já a segunda exibição do "Domingão com Huck" ocorrerá das 18h05 às 18h40. O "Fantástico" iniciará às 21h05 e terminar às 22h40.

Veja a programação completa: