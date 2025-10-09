Reprodução/Instagram/@Iza Iza fala sobre o término com Yuri

Iza quebrou o silêncio e comentou, pela primeira vez, sobre o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima. A separação ocorreu na última terça-feira (7), no mesmo dia em que a cantora participou da pré-estreia do filme O Agente Secreto, durante o Festival do Rio, no Rio de Janeiro.

A cantora enfatizou que está bem e afirmou que seu maior foco, no momento, é a carreira.



"Eu tô muito feliz, tô bem. Na verdade, eu queria muito falar sobre o meu trabalho, se isso fosse possível, e não sobre a minha vida pessoal. Acho que o que precisava ser dito, já foi dito", contou em entrevista ao Gshow.





Fim da relação

Iza e Yuri, sendo pais da pequena Nala, haviam se separado no fim de 2024, após a cantora revelar uma traição ocorrida durante sua gestação. Os dois reataram o namoro em janeiro de 2025, mas recentemente decidiram seguir caminhos diferentes.

A assessoria da cantora confirmou o término por meio de um comunicado:

"Iza e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", disse a nota.

Mesmo após o fim do relacionamento, Iza mantém sua agenda ativa. Durante o evento, destacou o lançamento dos novos singles "Caos e Sal" e "Tão Bonito", faixas do seu novo álbum de reggae.