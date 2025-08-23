Reprodução/Internet Segundo pesquisa da Globo, Maju Coutinho tem mais popularidade que Poliana Abritta

Uma pesquisa encomendada pela Globo revelou uma diferença significativa na popularidade das apresentadoras do Fantástico. O levantamento, conduzido pelo instituto Offerwise, apontou que Maju Coutinho é reconhecida por 95% do público, enquanto Poliana Abritta aparece com 81%. A discrepância de 14 pontos percentuais chamou atenção do mercado publicitário, que teve acesso aos dados por meio de materiais comerciais da emissora.

Representatividade



A pesquisa ouviu 500 pessoas e possui margem de erro de três pontos percentuais. Os dados mostram quetem índice superior ao de outros âncoras da Globo, como César Tralli (93%) e Ana Paula Araújo (90%). Já Poliana Abritta registra o menor índice de popularidade entre todos os jornalistas que ocupam postos fixos nos principais telejornais da emissora.

Segundo o estudo, Maju Coutinho é associada a temas como negritudes, saúde e direitos das mulheres. Poliana Abritta, por sua vez, é lembrada por sua relação com causas como educação, preservação ambiental e feminismo. Mesmo com essa identificação temática, a jornalista ficou abaixo da média histórica de reconhecimento do público para nomes da Globo. A informação é da Folha de S.Paulo.

Audiência do Fantástico

O resultado da pesquisa surge em um momento de atenção para o Fantástico, que vem registrando queda de audiência ano após ano desde 2021. Em 2024, o dominical fechou com média de 17 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Em 2025, até agora, acumula 16 pontos, abaixo do desempenho de outros anos na principal praça de medição da televisão brasileira.